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Six blessés, dont un grièvement, après une nuit de chaos des supporters niçois

EM
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Six blessés, dont un grièvement, après une nuit de chaos des supporters niçois

Encore une soirée qui sent la honte. Ce jeudi soir, à la veille de la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice, des supporters niçois ont décidé de transformer les rues de Paris en ring. Direction le quai de Valmy, dans le 10e, où une rixe a éclaté vers 23 h 30, d’abord dans un bar, avant de déborder sur la voie publique. La préfecture de police parle de supporters qui « déambulaient, cherchant manifestement à en découdre avec les badauds ».

Certains étaient armés

Au total, 65 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, selon la Préfecture de police de Paris. Dans leurs poches : armes blanches, cagoules et gants coqués. Le bilan s’élève à six blessés, dont un grièvement. Victime d’un traumatisme crânien, ce dernier a dû être placé en réanimation. Philippe Diallo, le président de la FFF, a lâché ce qui s’appelle une évidence au micro de France Info : « On est dans tout ce qu’on n’aime pas dans le football, c’est-à-dire de la violence, alors même qu’une finale de Coupe de France, c’est la fête. »

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EM

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