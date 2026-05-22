Une légende quitte la Lazio

Le plus discret des joueurs forts. C’est un peu la description que l’on se fait toutes et tous de Pedro Rodríguez. Ce jeudi, la Lazio a ainsi annoncé que son attaquant de 38 ans allait quitter le club, après cinq ans de services. En 208 rencontres et 38 buts, Pedro a été l’un des artisans majeurs de la stabilité laziale ces dernières saisons, lui qui est arrivé au club après une pige chez le rival Roma.

Pedro fera son tour d’honneur à l’Olimpico ce samedi (contre Pise, 20h45). Passé par le FC Barcelone et Chelsea avant cela, l’international espagnol (65 sélections, 17 buts) a tout remporté ou presque, sans jamais changer de coupe de cheveux. Des exploits qui forcent le respect, et pour lesquels on l’autorise à aller se reposer en Arabie saoudite.

Et en plus il est ambidextre…

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