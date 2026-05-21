S’abonner au mag
  • Belgique
  • Club Bruges

Septième titre en onze ans pour le Club Bruges

EL
8 Réactions
Septième titre en onze ans pour le Club Bruges

La domination est définitivement outrageuse. L’an prochain, le Club Bruges pourra ajouter une deuxième étoile à son maillot, grâce à ce vingtième titre de champion. Celui-ci a été acquis dans la souffrance, ce jeudi soir, à la faveur d’un match nul sur le terrain du FC Malinois (2-2). Le corner direct de Myron van Brederode à la 87e minute n’a rien changé car, dans le même temps, l’Union saint-gilloise n’a pas réussi à s’imposer du côté de La Gantoise, en raison, notamment d’un but refusé dans les derniers instants.

Depuis 2016, le Club dévore tout sur la scène nationale. Depuis 2016, la superteam des Bleu et Noir a remporté sept fois la Jupiler Pro League. Seuls Anderlecht, Genk, l’Antwerp et l’Union ont réussi à inscrire leur nom sur le trophée durant cette période. Après avoir laissé leur couronne l’an passé aux Apaches, les Gazelles la reprennent et foncent toujours plus vers les sommets.

Le Bayern et le PSG peuvent trembler.

Un chant antisémite lors du match Anderlecht-Club Bruges

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
  • Enquête
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Vous aviez aimé notre très grande enquête sur Dupont de Ligonnès de l’été 2020? Voici celle, massive, sur Jeffrey Epstein! Retrouvez ici l'intégralité de notre enquête.

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.