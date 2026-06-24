Le drôle de cadeau qui attend Messi pour son anniversaire

Victor Hugo a eu un hommage national en France, la Pulga aura le droit à un anniversaire national en Argentine. Pour les 39 berges de Lionel Messi ce mercredi, l’octuple Ballon d’or va recevoir un cadeau très particulier : toute l’Argentine est invitée à chanter à sa gloire pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

C’est à l’initiative du présentateur et animateur Rodolfo Barri que le #CumpleLeo a fait son apparition sur les réseaux sociaux.

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Les Argentins vont pousser la chansonnette à 10 h et à 22 h

Le présentateur argentin appelle ses compatriotes à pousser la chansonnette à 10 h et à 22 h à n’importe quel endroit : « Faisons-le en classe, au travail, dans le bus, partout où nous sommes. Mobilisons-nous massivement et apportons-lui le soutien qu’il mérite en ce moment. »

En effet, dans une période où le père du meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde fait face à quelques problèmes de santé, Rodolfo Barri estime que cette initiative pourra lui remettre du baume au cœur et prouver que toute la nation est derrière son génie.

Tout est réuni pour le back to back, bordel.

La kryptonite de l’Argentine est un joueur de Ligue 1