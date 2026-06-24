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La FIFA ne gagne rien avec les pauses fraîcheur

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La FIFA ne gagne rien avec les pauses fraîcheur

Boire pour oublier Gianni. Presque deux semaines après le début de la Coupe du monde, Gianni Infantino s’est exprimé sur la nouveauté de ce Mondial : les fameuses pauses fraîcheur, décriées notamment par Marcelo Bielsa. Pendant les matchs, plusieurs chaînes de télé détentrices des droits de la Coupe du monde ont décidé de diffuser des publicités au moment de cette pause.

Alors que ces médias tirent des bénéfices de cette pause fraîcheur, l’Helvéto-Italo-Libanais a déclaré à la chaîne SNTV que de son côté, « la FIFA ne gagne pas un dollar de revenu supplémentaire avec les pauses fraîcheur ».

« C’est peut-être même un bien »

Le président de la FIFA en a aussi profité pour défendre cette règle. Grâce à ces pauses, « on n’a jamais vu 90 minutes jouées avec une telle intensité dans un tournoi de cette envergure », selon les dires d’Infantino, qui les juge bénéfiques pour les joueurs et les staffs techniques. « L’entraîneur peut réévaluer certaines situations et corriger certaines erreurs. Les joueurs se reposent un peu et reviennent en pleine forme. Est-ce forcément un mal ? C’est peut-être même un bien. » 

La langue de bois, en revanche c’est mal.

5 trucs à faire pendant la pause fraîcheur

MBC

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