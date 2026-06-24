Pronostic Bosnie-Herzégovine Qatar : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Pronostic Bosnie-Herzégovine Qatar : analyse complète, forme récente et notre pari conseillé « Bosnie-Herzégovine vainqueur » pour ce choc Coupe du monde.

Informations clés Le Qatar reste sans victoire sur les 5 derniers matchs, 1 but marqué seulement.

La Bosnie-Herzégovine perd son défenseur Muharemović (suspendu).

Le Qatar est privé de deux titulaires : Homam Ahmed et Assim Madibo (suspendus).

La Bosnie a marqué 8 buts sur les 5 dernières rencontres, dont 5 contre l’Italie.

Aucune confrontation récente entre Bosnie-Herzégovine et Qatar.

Infos du match Stade Seattle Field (Seattle, WA, USA) — capacité 66 925 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Bosnie-Herzégovine Sergej Barbarez Entraîneur Qatar Julen Lopetegui

La Bosnie-Herzégovine vient de prendre une claque face à la Suisse (1-4). Mais l’urgence est la même pour les deux camps : une victoire ou la porte. Avec un seul point acquis en deux rencontres, la qualification passe par un succès ce soir à Seattle. Les Bosniens devront bricoler derrière sans Muharemović (suspendu), mais l’expérience de Sead Kolašinac et la présence d’Edin Džeko restent leurs véritables atouts. En face, le Qatar n’a toujours pas gagné dans ce tournoi et arrive lessivé après un naufrage 0-6 contre le Canada. Le match sent la tension maximale, mais une équipe a clairement l’avantage sur la dynamique.

Le contexte du match

Pour replacer ce duel dans l’ambiance générale de la compétition, il est intéressant de voir comment d’autres nations abordent la pression du Mondial, comme l’analyse le papier Coupe du monde 2026 : Julian Quiñones et le Mexique, à la vie à l’amor.

Bosnie-Herzégovine doit faire le jeu, Qatar n’a plus d’alibi

Forme récente de la Bosnie-Herzégovine

Date Domicile Score Extérieur Résultat 18/06/2026 Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine D 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine N 06/06/2026 Panama 1-1 Bosnie-Herzégovine N 29/05/2026 Bosnie-Herzégovine 0-0 Macédoine du Nord N 31/03/2026 Bosnie-Herzégovine 5-2 Italie V

La Bosnie-Herzégovine encaisse beaucoup (8 buts en 5 matchs) mais marque aussi (8 buts sur la même période). Le 5-2 infligé à l’Italie montre que ce groupe peut se sublimer sous pression. Problème : derrière, ça tangue, surtout sans Muharemović. Face à la Suisse et au Canada, le collectif a craqué après la pause. Seul vrai clean sheet : contre la Macédoine du Nord. Mais avec Džeko en pointe et Kolašinac pour cadrer la relance, ce onze a de quoi faire plier une défense fébrile.

Forme récente du Qatar

Date Domicile Score Extérieur Résultat 18/06/2026 Canada 6-0 Qatar D 13/06/2026 Qatar 1-1 Suisse N 06/06/2026 Qatar 0-0 Salvador N 28/05/2026 Rep of Ireland 1-0 Qatar D 07/12/2025 Qatar 0-3 Tunisie D

Le Qatar n’a marqué qu’un seul but sur ses cinq derniers matchs. Quatre rencontres sans trouver la faille, onze buts encaissés. La défense explose dès que la pression monte, comme face au Canada (0-6). Homam Ahmed et Assim Madibo sont suspendus après les cartons rouges. L’équipe de Lopetegui n’a jamais gagné à l’extérieur récemment. Le 1-1 arraché contre la Suisse reste leur seul rayon de soleil, mais l’attaque semble en panne complète.

Pour un aperçu des surprises et des dynamiques dans d’autres groupes de la compétition, ne manquez pas l’article sur la Colombie qui file en seizièmes de finale du Mondial 2026.

Historique des confrontations

La Bosnie-Herzégovine et le Qatar ne se sont jamais croisés récemment.

Notre pronostic Bosnie-Herzégovine – Qatar

Bonus de bienvenue · Winamax LE BONUS 100% BOOSTE Profiter du bonus →

► Le pari « Bosnie-Herzégovine vainqueur » est coté à 1,40. Les chiffres ne trompent pas : le Qatar reste sans victoire et marque au compte-goutte, alors que la Bosnie-Herzégovine a déjà fait tomber l’Italie à domicile. Attention tout de même à la fébrilité défensive bosnienne, surtout sans Muharemović.

► Le pari « Bosnie-Herzégovine vainqueur » est coté à 1,40 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : LE BONUS 100% BOOSTE.

Rendez-vous sur Winamax pour s’inscrire et profiter du bonus

Bénéficiez du BONUS 100% BOOSTE : votre premier pari est multiplié jusqu’à 100€ en bonus offerts

Pariez par exemple 50€ sur la victoire de la Bosnie-Herzégovine pour tenter de gagner 70€ (1,40 x 50€)

Si votre premier pari est perdant, il est remboursé sous forme de freebet (jusqu’à 100€)

Bonus réservé aux nouveaux clients après validation du compte

Rien n’est jamais acquis, mais la Bosnie-Herzégovine dispose de tous les arguments pour briser l’élan qatari sous la pression du Seattle Field.

Avec ce pronostic Bosnie-Herzégovine – Qatar pour la Coupe du monde, misez sur la dynamique des Bosniens qui semblent mieux armés pour décrocher la qualification.

En direct : Bosnie-Herzégovine - Qatar (0-0)