La Bosnie écarte le Qatar et s’accroche à sa troisième place

Au bout d’un match aussi animé que techniquement bancal face à des Qataris combatifs, la Bosnie d’Edin Džeko a fait le boulot pour s’assurer la troisième place de son groupe. Il faudra attendre les résultats des onze autres, mais il y a des raisons d’y croire.

Bosnie-Herzégovine 3-1 Qatar

Buts : Alajbegović (29e), Al-Brake (CSC, 34e) et Mahmić (80e) pour les Zmajevi // Al-Haydos pour Al-Annabi (42e)

Elle ne pouvait pas avoir éliminé l’Italie pour ne rien faire derrière. Alors la Bosnie-Herzégovine a pris ses responsabilités pour faire d’une pierre plein de coups : valider la deuxième victoire de son histoire en Coupe du monde (mais si, souvenez-vous, la première c’était en 2014 contre l’Iran), renvoyer le Qatar à la maison, peaufiner son bronzage sous le soleil de Seattle et surtout se donner des raisons de croire en une présence en seizièmes de finale. Avec quatre points et une différence de but de -1, ils ont quelques arguments à faire valoir pour figurer parmi les huit meilleurs troisièmes de groupe.

Sultan of swing

Ce groupe B n’était pas le plus sexy du plateau, c’est vrai, et ce troisième match de groupe entre les deux équipes les plus faibles n’était pas non plus le plus aguicheur. Pourtant, ça reste une Coupe du monde : personne ne veut d’une des 16 places réservées aux cons, obligeant à plier bagage avant les 32 autres. Une question de fierté, à laquelle Bosniens et Qataris avaient à cœur de répondre, après s’être fait respectivement balader par la Suisse (4-1) et le Canada (6-0) lors de la journée précédente.

Une fois sur le ring, ce sont pourtant les hommes des Balkans qui moulinent des gants. Ermedin Demirović et Kerim Alajbegović claquent d’entrée deux frappes jumelles, toutes deux repoussées par Mahmoud Abunada, mais confirmant que le coach Barbarez a donné pour consigne de faire feu de tout bois. Stratégie payante quand Alajbegović, après un slalom en diagonale, règle la mire et récompense la domination bosnienne (1-0, 29e). Dans l’euphorie, Edin Džeko pousse Sultan Al-Brake à dévier son centre dans ses propres filets (2-0, 34e). Le fringant quadra aurait pu plier l’affaire avant la mi-temps, mais au bout de sa belle et lente course dans le dos de la défense qatarie, c’est le poteau que trouve la légende.

Mieux vaut Qatar que jamais

L’affaire est dans le souk ? Oh que non : les gars de la péninsule Arabique se rebiffent. Le centre de Pedro Miguel pas Pauleta trouve en bout de ligne Edmilson Junior qui remet avec jugeote sur son capitaine Hassan Al-Haydos pour la mettre au fond (2-1, 42e). Le premier but inscrit en Coupe du monde par un Qatari de naissance, qui aurait pu avoir une nouvelle raison de se réjouir si la frappe de Pedro avait trouvé autre chose que la base du poteau.

Les Bosniens et même les Herzégoviniens ne s’attendaient visiblement pas à cette réaction. Alors qu’Akram Afif et ses potes continuent de gigoter, Esmir Bajraktarević tape du pied sur la table, avec une grosse frappe poussée en corner. C’est sur ce coup de pied arrêté qu’Ermin Mahmić, remplaçant du grand Edin, profite d’un cafouillage pour s’offrir un deuxième but en deux matchs et remettre la Bosnie à flot (3-1, 80e). Ni la mauvaise talonnade d’Almoez Ali ni la frappe de mule de Pedro Miguel ne pourront donner le change : ici se trouve le terminus pour les compatriotes de Nasser al-Khelaïfi. Pour les Bosniens, il faudra attendre samedi et la fin des poules pour valider leur ticket.

Bosnie (4-4-2) : Vasilj – Malić (Memić, 46e), Katić (Hadžikadunić, 64e), Radeljić, Kolašinac – Bajraktarević, Šunjić (Tahirović, 46e), Bašić, Alajbegović (Burnić, 82e) – Demirović, Džeko (Mahmić, 64e). Sélectionneur : Sergej Barbarez.

Qatar (4-3-3) : Abunada – Miguel, Khoukhi, Laye, Al-Brake – Fathy, Boudiaf (Almoez Ali, 72e), Gaber (Hatem, 46e) – Edmilson, Al-Haydos (Al-Ganehi, 55e), Afif. Sélectionneur : Julen Lopetegui.

Revivez : Bosnie-Herzegovine - Qatar (3-1)