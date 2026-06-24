5 trucs à faire pendant la pause fraîcheur

Hier, on a vu les commentateurs mordre à pleines dents dans un délicieux Caprice des Dieux pendant la pause fraîcheur. Pour prolonger le plaisir pendant ces trois minutes, on a d’autres idées sympas voire gourmandes à vous soumettre...

Dresser la liste de ce qu’on va « enfin » faire cet été

Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à ouvrir une nouvelle note sur son téléphone et à y inscrire tous les projets qu’on reporte depuis octobre. Apprendre l’espagnol. Lire ce roman qui trône sur la table de chevet. Se remettre au sport. Cuisiner autrement. La liste s’allonge avec une fluidité remarquable, presque euphorisante. En trois minutes, vous aurez planifié de quoi occuper l’été qui se profile. Peu importe que la moitié de ces résolutions ne survive pas au mois d’août : pour l’instant, tout est possible, et c’est délicieux. Un peu comme le Caprice des Dieux, oui.

Lancer une partie de 7-0

3 minutes, c’est exactement le temps qu’il faut pour tomber dans le piège du jeu brésilien qui cartonne sur Internet. Le principe est simple : composer l’équipe de ses rêves en mélangeant les époques, les nationalités et les légendes. Qui n’a jamais rêvé d’associer Messi avec Zidane ou de placer Maradona en faux 9 derrière Mbappé ? Une fois le jeu lancé, en revanche, les trois minutes réglementaires risquent de paraître très courtes. Vous avez un quart de finale à disputer contre l’Irlande du Nord 1958, alors cet Équateur-Curaçao va devoir patienter un petit peu.

S’essayer à la méditation

Votre collègue dans l’open space vous l’a dit : « La méditation, ça fait un bien fou. Ça a changé ma vie. » Au départ peu convaincu, vous essayez agacé de le voir chaque matin rayonnant de bonheur. Vous vous asseyez, fermez les yeux, vous vous concentrez sur votre respiration… Et puis vous pensez à une facture à régler, au sourire pénible dudit collègue, à ce bruit étrange dans la cuisine et même à la fois où vous avez dit « toi aussi » à un serveur qui vous souhaitait bon appétit. Ouf le match reprend…

Changer sa photo de profil

Une opération qui revient tous les cinq ans, généralement après une rupture ou un mariage. Vous allez checker vos différents réseaux sociaux. Trois minutes suffisent pour comprendre que toutes vos photos sont soit floues, soit prises à contre-jour, soit accompagnées d’un ex dont il faudra recadrer l’épaule.

Passer un coup de fil

Trois minutes, c’est exactement la durée moyenne d’un appel à un ami ou à un membre de la famille quand on promet que « ce sera rapide ». Le temps de dire que tout va bien, de prendre des nouvelles, de promettre qu’on se voit bientôt et de raccrocher en se traitant mentalement de menteur, le coup de sifflet retentit déjà. L’avantage : vous décrochez avec la conscience tranquille et le statut d’ami/de proche exemplaire pour au moins une semaine. L’inconvénient : la conversation a quand même eu le temps de dériver sur un sujet que vous n’aviez pas vu venir — une question sur votre situation amoureuse, un déménagement surprise ou une anecdote sur le chien. Notre conseil quand la conversation s’éternise : manger une tranche de Caprice des Dieux et penser à relancer de temps en temps votre interlocuteur à base de « mais non ? ».

Julian Quiñones et le Mexique, à la vie à l’amor