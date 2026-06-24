En cas de troisième étoile, les Bleus recevront un nouveau cadeau de la ministre des Sports

Le genre de cadeau que tu fous dans un carton au fond de ton grenier. Avant qu’ils filent au pays de l’Oncle Sam, gagnent contre le Sénégal et étrillent l’Irak, les Bleus avaient eu la chance de recevoir des pierres, « l’une en jaspe bleu et l’autre en cristal de roche ». Une offrande de Marina Ferrari, ministre des Sports, qui a joué les gourous auprès du groupe France.

J’ai souhaité vous offrir à mon tour deux étoiles en pierre, l’une en jaspe bleu et l’autre en cristal de roche, avait, d’après Le Canard enchaîné, lancé la ministre lors de la visite d’Emmanuel Macron à Clairefontaine. Le jaspe bleu a des vertus dynamisantes et donne la force d’atteindre ses objectifs. Le cristal de roche réduit le stress et l’anxiété, augmente la confiance en soi et peut atténuer les douleurs musculaires. »

« La promesse d’avoir la rouge s’ils nous ramènent la troisième étoile »

Invitée sur RTL mardi soir, Marina Ferrari est revenue sur ce drôle de cadeau qui a surpris les moins superstitieux de l’Hexagone : « J’ai laissé feuilletonner parce que je trouvais ça amusant de voir tout le monde s’agiter autour de ça. J’ai simplement voulu leur adresser un message d’amitié à titre personnel, un petit porte-bonheur. Donc ce sont des étoiles, une bleue, une blanche, avec la promesse d’avoir la rouge s’ils nous ramènent la troisième étoile sur le maillot. Tout le monde en rêve. »

Hâte de voir la tronche de Rayan Cherki quand il recevra la pierre rouge.

Les Bleus ont observé une minute de silence en hommage à la mère de Didier Deschamps