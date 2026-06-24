Craignant le départ de Julián Álvarez, le PDG de l’Atlético se paye le Barça

Julián, se queda. C’est en tout cas ce que souhaite le PDG de l’Atlético de Madrid à propos de Julián Álvarez, dans un entretien avec l’agence de presse espagnole EFE. Il a réagi à la déclaration de l’attaquant argentin après le match face à l’Autriche (2-0), indiquant que « le mieux pour tout le monde était un transfert » et qu’il voulait « réaliser son rêve ».

« Je regrette profondément ses propos. Ce n’était pas le moment de faire de telles déclarations. Julián a un rêve, et nous, les supporters de l’Atlético, en avons aussi, a déclaré Miguel Ángel Gil Marín, le boss du club madrilène depuis 1993 ce mardi. Il est vrai qu’il s’est entretenu avec nous, mais il connaît parfaitement notre position car nous avons été très clairs : l’Atlético ne souhaite pas le céder ».

Ni « faibles » ni « stupides »

Son buteur étant courtisé par le Real Madrid et le Barça, Marín en a profité pour tacler, les deux pieds décollés, le second étant bientôt visé par une plainte de l’Atlético. « Barcelone nous manque de respect ; ils pensent pouvoir nous rabaisser, nous faire passer pour faibles ou stupides. Mais ce qu’ils montrent en réalité au monde entier, c’est un comportement qui les caractérise. Ils nous mentent, au joueur, aux médias, et même à leurs propres supporters. Ils essaient de faire croire à tout le monde qu’ils peuvent conclure un accord dont ils sont incapables. Ce n’est pas la première fois que Barcelone agit ainsi, et le monde du football le sait parfaitement. L’année dernière, ils ont fait quelque chose de très similaire avec Nico Williams et l’Athletic Club », a ajouté le principal actionnaire de l’Atlético.

Sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2030, Julián Álvarez (26 ans) y a inscrit 49 buts en 106 matchs. Assez pour que le club insiste sur sa clause libératoire de 500 millions d’euros en réponse aux tentatives de Barcelone pour le recruter.

Il y a une Araignée et un plafond.

L’Atlético de Madrid va porter plainte contre le FC Barcelone à propos de Julián Álvarez