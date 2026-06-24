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Les Bleus ont observé une minute de silence en hommage à la mère de Didier Deschamps

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Les Bleus ont observé une minute de silence en hommage à la mère de Didier Deschamps

En hommage à la mère de Didier Deschamps, décédée ce mardi matin, les Bleus ont respecté une minute de silence en marge de leur entraînement du même jour. Le sélectionneur, rentré en France pour les obsèques, a confié son groupe à Guy Stéphan pour le troisième match de poule face à la Norvège.

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« Je voudrais qu’aujourd’hui, on ait une pensée pour lui au moment où il traverse une période très douloureuse et qu’on reste unis et solidaires pendant ce moment, derrière Guy. Je voudrais qu’on fasse tout pour que, lorsque le coach va revenir, il soit prêt à reprendre l’équipe pour aller vers ce qu’on attend tous sur ce parcours », a déclaré Philippe Diallo, le président de la FFF, avant la minute de recueillement sous un ciel pluvieux.

L’ensemble de l’effectif et du staff de l’équipe de France se tenaient par les bras, formant un grand cercle sur le terrain d’entraînement.

Comment les Bleus vont concocter un bon petit 0-0 contre la Norvège

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