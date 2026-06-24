Djed Spence aurait refusé de serrer la main de Thomas Partey avant la rencontre

Le feu aux poudres. Selon une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Djed Spence défenseur de l’Angleterre aurait refusé de serrer la main de Thomas Partey lors du protocole d’avant-match. Une information confirmée par ESPN.

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Pris en grippe par le public

Accusé de viols et d’agression sexuelle par quatre femmes pour des faits survenus entre 2020 et 2022, Thomas Partey sera jugé dans ce dossier au Royaume-Uni en 2027. Lors du premier match des Black Stars face au Panama (1-0), le joueur de Villarreal avait été interdit d’entrer sur le territoire canadien où se déroulait la rencontre. Il était toutefois bien présent face à l’Angleterre et titularisé par Carlos Queiroz.

Sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, Spence arrière droit de Tottenham semble donc refuser de serrer la main de Partey. Un geste symbolique qui peut s’expliquer aussi bien par le passé sportif du milieu des Black Stars qui a joué à Arsenal entre 2020 et 2025, que par les accusations portées contre le joueur. Selon nos envoyés spéciaux, l’actuel Groguet a été particulièrement pris en grippe par le public du Gillette Stadium de Foxborough aussi bien lors de l’annonce des compositions que lorsqu’il touchait le ballon en particulier en première période avant que les huées ne se calment ensuite.

Seule action notable de la rencontre.

Revivez Angleterre - Ghana (0-0)