Angleterre-Ghana plus fort que la télé-réalité

Danse avec les Black Stars. La France est vraiment un pays de football, ou alors elle aime simplement regarder les Anglais ne pas marquer. Alors que les Three Lions galéraient face au Ghana (0-0), 3,3 millions de téléspectateurs étaient devant M6, soit 25,8 % de part d’audience. Un peu plus tôt dans la soirée, Portugal-Ouzbékistan avait même fait encore mieux avec 3,69 millions de curieux devant la victoire portugaise.

Le foot devant les aventuriers

La rencontre a attiré plus de monde que la finale de Koh-Lanta, suivie par 2,34 millions de téléspectateurs sur TF1, et que le lancement de Secret Story, qui a rassemblé 639 000 curieux en première partie de soirée. Même France 3 n’était pas loin avec Les Bois assassins, regardé par 3,17 millions de personnes.

Pour info : la FIFA n’a pas encore prévu de collier d’immunité ou de poterie magique pour sauver les Anglais.

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