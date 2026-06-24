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Pourquoi Bellingham aurait dû être exclu face au Ghana

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Pourquoi Bellingham aurait dû être exclu face au Ghana

Hey Jude, pourquoi tu t’es pas pris un rouge ? Lors de Turquie-Paraguay, Miguel Almirón avait été expulsé pour avoir parlé la main devant sa bouche, un geste interdit par une nouvelle règle entrée en vigueur pour cette Coupe du monde. Incrédule, Almirón avait été la première victime de cette nouvelle loi du jeu, instaurée pour éviter de revivre l’affaire Prestiani, le joueur du Benfica qui avait insulté Vinícius Júnior. Pendant Angleterre-Ghana mardi soir, Jude Bellingham aurait dû être la deuxième.

L’erreur de Saíd Martínez

Alors qu’il était face à Jordan Ayew, l’Anglais a esquissé quelques paroles en posant sa paluche devant sa bouche, soit le même geste qu’Almirón. Pourtant, l’arbitre du Honduras Saíd Martínez, qui officie pour la première fois lors d’une Coupe du monde, n’a pas mis de carton rouge à Bellingham comme l’exige le règlement. M. Martínez a donc fauté et devait exclure la star des Three Lions.

Cette fois, l’arbitrage n’a pas renoué avec le jeu.

Angleterre-Ghana plus fort que la téléréalité

MBC

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