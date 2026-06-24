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Inquiétude pour Declan Rice

MBC
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Inquiétude pour Declan Rice

Rice trop al dente. Declan Rice a joué 90 minutes contre le Ghana lors du match nul frustrant de l’Angleterre dans le groupe L de cette Coupe du monde. Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain des Three Lions est passé par la zone mixte en boitant. D’après les informations de The Athletic, le numéro 4 de l’Angleterre avait le mollet gauche bandé.

Une blessure incertaine

En 2025-2026, le joueur d’Arsenal a disputé 55 matchs avec les Gunners. Sur le plan physique, Declan Rice pourrait donc payer cette saison à rallonge pendant ce Mondial.

La gravité de ce coup au mollet gauche est pour l’instant inconnue. Sa présence pour le dernier match de poule de l’Angleterre contre le Panama ce samedi reste néanmoins incertaine.

Pas de bol de Rice, il louperait une confrontation avec Amir Murillo.

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MBC

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