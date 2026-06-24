Pronostic Écosse Brésil : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Pronostic Écosse Brésil : analyse, statistiques et notre pari recommandé (victoire du Brésil) pour ce choc décisif de la Coupe du monde 2026. Nos conseils et cotes.

Informations clés Le Brésil reste sur 4 victoires et 15 buts en 5 matchs.

L’Écosse n’a marqué qu’un but en deux matchs de Coupe du monde.

Aucune confrontation récente entre Écosse et Brésil.

Retour annoncé de Neymar côté Brésil pour ce match décisif.

L’Écosse a perdu ses deux derniers matchs à domicile.

Infos du match Stade Miami Stadium (Miami, FL, USA) — capacité 64 478 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Écosse Steve Clarke Entraîneur Brésil Carlo Ancelotti

La dernière journée du groupe C de la Coupe du monde 2026 met l’Écosse face au Brésil dans un contexte où chaque point compte pour la qualification en huitièmes. Après deux journées, le Brésil et le Maroc comptent chacun quatre points, tandis que l’Écosse en possède trois. Le vainqueur de cette rencontre prendra une option déterminante pour la suite de la compétition, tandis qu’un match nul pourrait ouvrir la porte à des scénarios à suspense selon les résultats du Maroc. Côté écossais, la pression réside dans la possibilité d’une première qualification historique pour la phase à élimination directe, tandis que le Brésil, fort d’une attaque prolifique et du retour annoncé de Neymar, vise la première place du groupe. Cette confrontation floridienne au Hard Rock Stadium s’annonce donc décisive pour deux sélections aux styles contrastés et à l’enjeu maximal.

Le contexte du match

Écosse – Brésil s’annonce comme l’un des chocs les plus attendus de cette dernière journée du groupe C. L’enjeu est majeur : une victoire permettrait à l’une des deux équipes de valider sa présence en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Pour l’Écosse, il s’agit d’écrire l’histoire avec une première qualification en phase à élimination directe, tandis que le Brésil veut sécuriser la première place du groupe en s’appuyant sur une attaque redoutable et le retour de Neymar.

Pour mieux comprendre les tactiques défensives qui pourraient inspirer l’Écosse lors de ce choc, vous pouvez consulter l’article : Coupe du monde 2026 – France : Comment concocter un bon petit 0-0 contre la Norvège.

Forme récente des équipes

Forme Écosse

Date Domicile Score Extérieur Résultat 19/06/2026 Écosse 0-1 Maroc D 14/06/2026 Haïti 0-1 Écosse V 06/06/2026 Bolivie 0-4 Écosse V 30/05/2026 Écosse 4-1 Curaçao V 31/03/2026 Écosse 0-1 Côte d’Ivoire D

L’Écosse arrive à ce rendez-vous avec trois victoires sur ses cinq dernières sorties. Le secteur offensif a alterné entre efficacité (quatre buts inscrits face à la Bolivie et Curaçao) et stérilité, avec deux matchs sans marquer (contre la Côte d’Ivoire et le Maroc). La solidité défensive reste mitigée : deux clean sheets, mais aussi deux défaites à domicile sur le plus petit score. L’équipe de Steve Clarke mise sur l’organisation de son bloc et la capacité de Scott McTominay et John McGinn à se projeter rapidement, mais n’a trouvé la faille qu’une seule fois en deux rencontres de Coupe du monde. Cette difficulté à convertir ses occasions pourrait peser face à un adversaire du calibre brésilien.

Forme Brésil

Date Domicile Score Extérieur Résultat 20/06/2026 Brésil 3-0 Haïti V 13/06/2026 Brésil 1-1 Maroc N 06/06/2026 Brésil 2-1 Égypte V 31/05/2026 Brésil 6-2 Panama V 01/04/2026 Brésil 3-1 Croatie V

Le Brésil reste invaincu sur ses cinq dernières rencontres, avec quatre victoires et un nul. L’attaque s’est distinguée par 15 buts marqués et une seule rencontre sans victoire, face au Maroc (1-1). Les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas manqué de marquer lors de chacune de leurs sorties récentes, s’appuyant sur l’inspiration de Lucas Paquetá et la percussion de Vinícius Júnior. Le retour annoncé de Neymar, absent jusque-là pour blessure, pourrait encore renforcer une ligne offensive déjà prolifique. Défensivement, le Brésil a signé un clean sheet contre Haïti mais a concédé au moins un but lors des quatre autres matchs, ce qui souligne une perméabilité relative malgré sa domination technique.

Découvrez également comment d’autres nations comme la Colombie abordent ces matchs décisifs en phase de groupes, à travers l’article : Mondial 2026 – Emballante, la Colombie file en seizièmes.

Historique des confrontations et statistiques

Écosse – Brésil ne s’est jamais joué récemment, ce qui ajoute une dimension inédite et excitante à ce duel crucial du groupe C de la Coupe du monde 2026. Les statistiques récentes donnent toutefois l’avantage au Brésil, fort d’une série d’invincibilité et d’un secteur offensif impressionnant.

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Cette cote traduit une probabilité implicite d’environ 75 %. Elle se justifie par la série actuelle du Brésil (quatre victoires, 15 buts marqués en cinq matchs), son absence de match sans marquer sur la période, et le retour de Neymar qui densifie un secteur offensif déjà performant. Les chiffres montrent également une Écosse moins à l’aise offensivement, avec deux matchs sans but sur cinq et une seule réalisation sur ses deux premiers matchs de Coupe du monde. Toutefois, la capacité écossaise à rester solide et à surprendre en transition – incarnée par McTominay et McGinn – représente un risque face à une défense brésilienne qui a encaissé lors de quatre de ses cinq dernières sorties. Un scénario où l’Écosse ouvre le score ou tient longtemps le 0-0 ne peut être totalement écarté.

Notre pronostic Écosse – Brésil

Rien n’est jamais acquis dans un match à enjeu, mais la dynamique offensive du Brésil et son effectif renforcé en font le favori logique de cette rencontre à Miami. Pour ce pronostic Écosse Brésil, miser sur la victoire du Brésil semble la meilleure option compte tenu de la forme actuelle et de l’apport attendu de Neymar.

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