Neymar va pouvoir lancer sa Coupe du monde

Le télétravail est terminé ? Le prince sans couronne va peut-être enfin pouvoir définitivement lancer sa Coupe du monde. Neymar est dans le groupe de la Seleção pour affronter la rude équipe écossaise. Un retour attendu pour celui qui a rendu les foules euphoriques à l’annonce de la liste, mais qui n’a toujours pas foulé les pelouses des États-Unis à la suite d’une blessure au mollet.

Ce n’est pas simplement le début du Mondial pour le Ney, c’est aussi son retour sur un terrain avec le célèbre maillot jaune depuis plus de deux ans et demi et une rencontre face à l’Uruguay en octobre 2023. « Il apporte beaucoup. Même s’il ne joue pas, il apporte son expérience, sa compréhension du jeu, il aide les jeunes, il fait un très bon travail », a lancé son entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse avant la rencontre.

Prêt, feu, go

Interrogé sur le niveau auquel les fans doivent s’attendre du numéro 10, son coéquipier bien moins technique Gabriel Martinelli a rassuré tout le monde : « À l’entraînement, on voit qu’il est clairement à un niveau très élevé. En ce moment, on peut voir toute sa qualité, c’est indescriptible. Tout le monde connaît son talent. Mais voir l’intensité avec laquelle il est revenu, cela démontre qu’il a vraiment envie. » Une tendance confirmée par son sélectionneur : « Neymar est apte à jouer, il s’entraîne très bien et il est prêt. Je suis très satisfait de lui. »

Un peu de Joga Bonito dans cette sélection Mui Fado.

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Écosse-Brésil !