La kryptonite de l’Argentine est un joueur de Ligue 1

Le seul et l’unique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Jordan Lefort est le seul joueur à avoir marqué contre l’Argentine en 2026. Auteur d’un but en mars dernier sous les couleurs de la Mauritanie, à l’occasion d’une victoire des Argentins (2-1), le joueur du SCO d’Angers s’accroche férocement à cette belle distinction face aux champions du monde en titre. Cette série va donc se poursuivre jusqu’au moins le 28 juin prochain, lors du troisième match de groupe de l’Albiceleste face à la Jordanie.

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Cinq rencontres sans but encaissé

Depuis ce premier (et unique) but concédé, les coéquipiers de Lionel Messi ont enchaîné cinq rencontres sans encaisser le moindre pion. Lors du Mondial 2022, l’Argentine n’avait concédé qu’un seul but en phase de poules, contre l’Arabie saoudite, avant d’encaisser six buts à partir des huitièmes de finale de la compétition. Déjà à cette période, elle avait enchaîné cinq matchs sans encaisser un but avant le début du tournoi.

Un joueur vraiment très particulier, ce Jordan Lefort.