Malgré un but de Lefort, la Mauritanie s’incline face à des champions du monde peu inspirés

Argentine 2-1 Mauritanie

Buts : Fernandez (17e) et Paz (32e) pour l’Albiceleste // Lefort (90e+4) pour les Mourabitounes

Oui, Lefort a marqué ! Alors qu’elle devait disputer la Finalissima, l’Argentine, qui n’a pas trouvé d’accord avec la Fédération espagnole pour la tenue de la rencontre, affrontait vendredi à Buenos Aires la Mauritanie en match amical. Si sur le papier, ce match devait être une formalité face à la 115e nation au classement FIFA, l’Albiceleste l’a emporté sans convaincre (2-1). Enzo Fernández lance pourtant parfaitement les champions du monde en titre. Sur un service de Nahuel Molina, le milieu de Chelsea trompe Mamadou Diop d’un tir en première intention (1-0, 17e). Rapidement, les hommes de Lionel Scaloni doublent la mise. Sur un coup franc direct, Nicolás Paz fait le break, bien aidé par le portier des Mourabitounes, pas exempt de tout reproche (2-0, 32e). Le premier but du joueur de Côme en sélection. Et puis après, plus grand-chose.

La Pulga n’a pas mis le feu

Entré au début de la seconde période, Lionel Messi, ovationné par la Bombonera pour ce qui pourrait être son avant-dernier match sur le sol argentin avant sa retraite internationale, n’a pas été brillant. Dans un second acte où l’Argentine n’a tenté qu’un tir, pas cadré, la Mauritanie est montée en puissance et a obligé Emiliano Martinez à réaliser de nombreuses parades. Le portier de l’Albiceleste n’a en revanche pas pu empêcher la réduction de l’écart dans le temps additionnel de Jordan Lefort pour son premier match avec sa sélection. À la suite d’un coup franc et d’un cafouillage dans la surface des locaux, le défenseur d’Angers a claqué une frappe croisée qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse (2-1, 90e+4). Après cette victoire peu convaincante, l’Albiceleste aura l’occasion de se rattraper ce mardi face à la Zambie, 91e nation au classement FIFA.

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