La promesse de Scaloni à Messi

Alors que l’Argentine s’apprête à disputer son premier match amical de l’année face à la Mauritanie dans la nuit de ce vendredi à samedi, Lionel Scaloni a lâché une petite déclaration d’amour envers Leo Messi. Le type affiche clairement la couleur : il veut voir l’octuple Ballon d’or à la prochaine Coupe du monde. Une décision qui ne semble pas totalement lui revenir compte tenu de l’âge de La Pulga et de son calendrier avec l’Inter Miami (un Mondial, ça se refuse?).

🇦🇷🗣️ Scaloni : "Je ferai tout mon possible pour que Messi soit à la Coupe du monde"#beINSPORTS pic.twitter.com/2Y3eywlnUC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 27, 2026

« Je ferai tout mon possible pour que Messi soit présent au Mondial, affirme le sélectionneur de l’Albiceleste. Nous ferons tout notre possible car sincèrement, je crois que pour le bien du football il devrait être là. Mais ce n’est pas moi qui décide et je l’ai toujours dit : ce sera à lui de voir, en fonction de son état d’esprit, de son moral et de sa condition physique. »

Une dernière danse surveillée de tous

Si Messi se rapproche de la quarantaine (38 ans quand même pour le petit bonhomme au pied gauche magique), cette Coupe du monde est pressentie comme son ultime représentation sur la scène internationale. Présent dans la sélection pour affronter la Mauritanie, ne pas le voir animer les pelouses d’Amérique du Nord cet été ferait sans doute jaser. Et ça, Scaloni le sait.

« C’est difficile parce que ce ne sont pas seulement les Argentins qui veulent le voir, mais tout le monde, explique-t-il. Nous sommes alors confrontés à un dilemme en tant qu’entraîneurs : s’il est là, est-il en mesure de disputer tout le match ? Est-il en mesure de jouer ? Je veux qu’il soit là, mais c’est lui qui décide. »

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