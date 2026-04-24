S’abonner au mag
  • Coupe d'Argentine
  • 16es
  • Acassuso-Gimnasia

En Argentine, un supporter prend le contrôle de la diffusion en plein match

JF
Réactions
En Argentine, un supporter prend le contrôle de la diffusion en plein match

Le fou du bus a laissé ses pulsions l’envahir. L’Argentine est un pays de taré et en voici un nouvel épisode. Alors que les téléspectateurs de TyC Sports profitaient d’un délicieux Acassuso-Gimnasia La Plata en coupe nationale, un petit malin dans les tribunes a décidé de changer la routine. En pleine contre attaque des visiteurs, voilà que la caméra latérale arrête de suivre le ballon, avant de se mettre à trembler.

Jusqu’ici, on peut imaginer que le caméraman s’est simplement endormi et va redresser la barre. En fait, c’est bien plus drôle que ça : on aperçoit une main, puis un visage, qui ramène la focale sur sa ganache, plein phare et sourire béat. Tout sourire avant d’être coupé à l’écran, le trublion a tout de même forcé le diffuseur à passer à la caméra de bord de terrain, plutôt utilisée pour les cams isolées habituellement.

Un défi encore plus drôle que de striker un match ?

La fille de Maradona attaque le corps médical au procès sur les circonstances de la mort de son père

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.