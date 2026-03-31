Le président de la Fédé argentine mis en examen

Tapia 100 balles ? Président de la Fédération argentine (AFA), Claudio Tapia a été mis en examen pour évasion fiscale, selon une décision rendue publique ce lundi. Quatre autres dirigeants de l’AFA sont également visés par la décision, qui fait suite à une plainte déposée au pénal par le fisc argentin.

Concrètement, les autorités accusent la Fédé d’avoir omis de payer des impôts entre mars 2024 et septembre 2025, mais aussi d’avoir illégalement conservé les cotisations retraite d’employés et de joueurs, pour un préjudice global estimé à 19 milliards de pesos (11,8 millions d’euros).

L’AFA dénonce une manœuvre politique de Javier Milei

Entendus devant le juge chargé de l’affaire le 12 mars dernier, les dirigeants de l’AFA nient en bloc les faits. Selon eux, il s’agit surtout d’une manœuvre du président argentin, Javier Milei, pour faire pression sur le football national. Le dirigeant ultralibéral aimerait en effet que les clubs du pays, actuellement constitués en associations à but non lucratif, se transforment en sociétés anonymes sportives.

Problème, la réforme se heurte au rejet des clubs et n’est pas compatible avec les statuts de l’AFA. Pour faire entendre leur refus de passer à la tronçonneuse miléiste, les clubs ont fait grève lors de la neuvième journée du championnat, fin février.

En attendant, Tapia n’est pas sorti d’affaire, puisque l’AFA est également visée par une enquête pour corruption, soupçonnée d’utiliser des sociétés écrans en Espagne afin de détourner des millions de pesos, facturer ses sponsors et blanchir des capitaux.

Compliqué de cacher toute cette poussière sous le Tapia.

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