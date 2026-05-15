Ces grands absents chez les Bleus en Coupe du monde sous Deschamps

Être sélectionneur, c’est faire des choix parfois cornéliens. Didier Deschamps a dû choisir, ce jeudi, 26 noms parmi la multitude de joueurs talentueux en France, pour composer la sélection qui ira en Amérique du Nord pour la Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Eduardo Camavinga est l’un des grands absents de cette liste, suite à une saison compliquée avec le Real Madrid et la rude concurrence à son poste. À contrario, Corentin Tolisso a sorti des performances très remarquées sous les couleurs de l’Olympique lyonnais symbolisée par des statistiques honorables : il a inscrit 15 buts et délivré 6 passes décisives en 38 rencontres. Malgré ces prouesses, le champion du monde 2018 reste sur le carreau depuis l’Euro 2020 organisé en 2021, principalement victime de son manque de repères au poste de pivot en plus de la concurrence selon DD.

Dans le cercle des grands absents

Depuis l’arrivée de Didier Deschamps à la tête des Bleus, de nombreux joueurs auraient pu aspirer à une place dans son groupe en vue des Coupes du monde. Certains ont dû renoncer à ces échéances en raison de blessures ou de soucis extrasportifs. D’autres ont tout simplement payé un manque de temps de jeu en club, à l’image de Lucas Chevalier en 2026 ou de Moussa Sissoko, privé du Mondial 2018 à cause de son statut de remplaçant à Tottenham.

Même ceux qui bénéficient d’un temps de jeu régulier auréolé de bonnes performances les week-end ne sont pas assurés d’être dans les plans du sélectionneur. Samir Nasri en a fait les frais en 2014, alors qu’il sortait d’une saison aboutie à Manchester City. Mais, le rendement du natif de Marseille en équipe de France n’était pas à la hauteur de ses prestations en club. Alexandre Lacazette et Adrien Rabiot l’ont appris à leurs dépens en 2018, provoquant même le refus de l’ancien Parisien de faire partie des réservistes.

On pourrait carrément faire un onze compétitif des joueurs mis de côté par Didier Deschamps lors des Mondiaux 2014, 2018 et 2022.

Pourquoi Deschamps a seulement choisi cinq milieux dans sa liste