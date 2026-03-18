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Lacazette envoie un message à Deschamps pour la liste des Bleus

CT
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Lacazette envoie un message à Deschamps pour la liste des Bleus

L’appel du Général de Lyon. Après Samuel Umtiti, c’est au tour d’Alexandre Lacazette de militer pour un retour de Corentin Tolisso en équipe de France. Le natif de Lyon a affiché son envie de voir son ancien partenaire porter le maillot des Bleus sur son compte Instagram, ce mercredi matin. « Le bleu lui va si bien… Allo ? », écrit-il avec enthousiasme dans une story.

Cinq ans loin de la sélection

La dernière convocation de Tolisso par Didier Deschamps remonte à l’Euro 2020, où il avait honoré sa 28e et dernière cape contre le Portugal le 26 juin 2021. Sous les couleurs de l’Olympique lyonnais, Tolisso s’illustre sur le plan statistique avec 11 buts et 3 passes décisives en 31 matchs cette saison.

Le champion du monde 2018 scrutera attentivement l’annonce de la liste de Deschamps, jeudi après-midi, pour les rencontres amicales de la France contre le Brésil et la Colombie, les 26 et 29 mars. Ce sera la dernière trêve internationale avant la Coupe du monde 2026 (11 juin – 19 juillet).

Tout est désormais entre les lèvres de Didier.

Quand Umtiti essaye de rétablir la communication entre Tolisso et Deschamps

CT

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