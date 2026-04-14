L'UEFA tranche après la plainte du Barça sur l'arbitrage

Pas de scandale avant la deuxième manche. Alors que le quart de finale retour de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et le Barça a lieu ce mardi soir, l’UEFA est venue clarifier la situation du match aller concernant une main non sifflée dans la surface de réparation des Madrilènes.

« Une plainte irrecevable », comme indiqué dans le communiqué publié par l’instance. Une action qui aurait pu « changer le match », selon l’entraîneur des Catalans, Hansi Flick. Polémique terminée.

L’UEFA va faire vérifier la pelouse

Une problématique qui n’est pas la seule à avoir inquiété les Barcelonais. À quelques heures du coup d’envoi entre les deux équipes, Flick s’était aussi plaint des conditions de jeu et de l’état de la pelouse.

Un autre point auquel l’instance européenne a répondu en expliquant qu’un examen de la pelouse allait être effectué afin de s’assurer de la bonne hauteur de l’herbe. Une rencontre qui s’annonce tendue et difficile pour Clément Turpin, arbitre du match retour.

Gare aux cartons rouges.

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