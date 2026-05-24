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La Coupe de France bientôt au Louvre

LB
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La Coupe de France bientôt au Louvre

Le football enfin mis à sa juste place. Après le premier sacre en Coupe de France des Lensois vendredi face à Nice (3-1), le trophée sera exposé au Louvre-Lens « prochainement » selon France 3 Hauts-de-France.

Une exposition pour que tous les supporters puissent en profiter

L’information a été confirmée par le Louvre-Lens à l’antenne régionale de France 3 : « Son écrin est en train d’être préparé. » En revanche, aucune annonce concernant l’ouverture au public et la durée de l’exposition n’a encore été communiquée. De quoi poursuivre encore un peu les festivités dans le Nord et faire profiter à l’ensemble des supporters du trophée selon les propos rapportés par France 3 : « Nous sommes très heureux d’accueillir la coupe au musée pour la présenter à toutes et à tous. »

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LB

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