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Podcast : Footox vous spoile France-Sénégal !

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Podcast : Footox vous spoile France-Sénégal !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles.

L’émission est disponible en direct sur la fréquence DAB+ de la Tsugi Radio à 12h et 17h30, et bien évidemment en replay sur toutes vos plateformes favorites dans la foulée.

Au menu aujourd’hui : le quatrième épisode avec l’œil de lynx de Mathieu Rollinger, rédacteur en chef de So Foot.com, qui vous spoile FRANCE-SÉNÉGAL ! Son pronostic va vous surprendre à n’en pas douter.

Bonus : retrouvez également tous les jours de ce Mondial 2026 une grande histoire du football avec Légendes, notre podcast dédié… aux grandes histoires du football racontées par So Foot. Il y a juste à cliquer ici ! 

Bonne écoute !

En direct : France - Sénégal (0-0)

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Michael OLISE of France and Team of France during friendly match between France and Northern Ireland at Stade Pierre-Mauroy on June 8, 2026 in Lille, France. (Photo by Emilian Baldow/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
Michael OLISE of France and Team of France during friendly match between France and Northern Ireland at Stade Pierre-Mauroy on June 8, 2026 in Lille, France. (Photo by Emilian Baldow/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
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