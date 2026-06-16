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Philippe Diallo s’exprime sur le silence des Bleus à propos de la détention de Christophe Gleizes

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Philippe Diallo s’exprime sur le silence des Bleus à propos de la détention de Christophe Gleizes

#FreeGleizes. Invité sur France Inter ce mardi matin, Philippe Diallo s’est exprimé à propos du silence des stars du foot français, à propos de la détention de Christophe Gleizes depuis près d’un an en Algérie. « Je ne veux pas m’exprimer au nom de ces joueurs, il leur appartient de parler ou de ne pas parler et quand je le fais, je le fais aussi pour eux », considère-t-il.

« Dans la liberté d’expression, il y a aussi la liberté de ne pas s’exprimer »

Si le patron de la 3F a reconnu que c’était parce que ce n’était pas politique qu’il a souhaité que la Fédération s’engage, il a ensuite avancé que « dans la liberté d’expression, il y a aussi la liberté de ne pas s’exprimer ». Ces derniers mois, le président de la fédération a pris la parole à plusieurs reprises sur le sujet, appelant à la mobilisation pour réclamer la libération de Christophe Gleizes. Ce lundi, Didier Deschamps a à son tour apporté son soutien à notre ami et journaliste, à la veille de l’entrée en lice des Bleus dans cette Coupe du monde.

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