Deschamps apporte son soutien à notre journaliste et ami Christophe Gleizes

#FreeGleizes encore et toujours. À la veille de la rencontre entre la France et le Sénégal, Didier Deschamps a eu quelques mots pour notre ami et journaliste, Christophe Gleizes, toujours détenu en Algérie depuis le 29 juin 2025 pour n’avoir fait que son métier.

À la suite de la visite en prison de sa mère et de son beau-père mardi, Christophe, qui a été accrédité symboliquement par la FIFA pour le tournoi, a pu poser, indirectement, une question au sélectionneur sur les pauses fraîcheur, mises en place lors de ce Mondial 2026.

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Sa question au sélectionneur tricolore

Voici la réponse de Deschamps : « Avoir les joueurs proches, ça laisse la possibilité de pouvoir modifier certaines choses par rapport aux 22, 23, 24 minutes qui se sont écoulées, a lâché DD. Quand il y a des températures élevées, c’est évidemment quelque chose d’important. Et ça nous laisse à nous, coachs, une parenthèse ou deux parenthèses supplémentaires, c’est la réalité. Mais d’un autre côté, ça amène aussi à couper les deux mi-temps. Et tout dépend si l’équipe est dans un temps fort ou dans un temps faible. […] Donc on s’adapte. »

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur de l’équipe de France a ensuite tenu à faire passer un message : « J’ai eu l’occasion de rencontrer ses parents lors de la finale de la Coupe de France, a soufflé Deschamps. J’espère pour lui et sa famille qu’il pourra être le plus rapidement possible là pour poser lui-même ses questions. »

On l’espère tous.

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