Notre journaliste et ami Christophe Gleizes accrédité pour la Coupe du monde par la FIFA

#FreeGleizes, partout dans le monde. Toujours détenu en Algérie depuis le 29 juin 2025 pour n’avoir fait que son métier, notre journaliste et ami Christophe Gleizes s’est vu attribuer ce jeudi une accréditation pour la Coupe du monde. Une initiative de la FIFA, qui autorise symboliquement Christophe à couvrir la compétition, comme écrit dans un communiqué de Reporters sans frontières (RSF). Celle-ci doit aussi permettre de donner un élan médiatique mondial à sa libération.

« Sa place n’est pas en prison, mais dans les stades »

« L’accréditation de Christophe Gleizes pour couvrir la Coupe du monde est une manifestation forte de soutien de la part de la FIFA. Elle rappelle combien la place de ce journaliste sportif spécialiste de foot n’est pas en prison, mais bien dans les stades et les coulisses de cette compétition mondiale majeure », écrit Thibaut Bruttin, directeur général de RSF. Les parents de Christophe, Sylvie et Francis Godard, ont également réagi à ce geste fort.

« Alors que va s’ouvrir la plus importante compétition internationale de football, notre fils Christophe reste emprisonné. Nous le rappelons : c’est un journaliste spécialiste de foot et rien qu’un journaliste spécialiste de foot. Cette situation qui n’en finit plus nous bouleverse. Nous sommes très reconnaissants envers la FIFA de son geste mais surtout, surtout, nous en appelons une nouvelle fois à la clémence du président Tebboune pour que Christophe retrouve au plus vite la liberté, sa famille et son métier de journaliste sportif. Nous en sommes convaincus : sa libération est dans l’intérêt de tous. »

Et c’est tout ce que nous espérons.

Équipe type : c’est leur dernière Coupe du monde