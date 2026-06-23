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Le Sénégal veut toujours croire en la qualification

ABS
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Le Sénégal veut toujours croire en la qualification

Qui a dit que le Sénégal était éliminé ? Après une nouvelle défaite contre la Norvège dans la nuit de lundi à mardi, la sélection sénégalaise croit dur comme fer à une qualification pour les seizièmes de finale. Enfin, ils essaient.

De corvée en zone mixte, Idrissa Gueye s’est montré serein devant le micro avec un « rien n’est encore fini ». De son côté, le sélectionneur sénégalais a assuré qu’il était « un peu tôt pour parler d’un échec », avant de lancer, dans un élan d’espoir : « On n’est pas morts. »

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Un carton obligatoire contre l’Irak

Pas épargnés par la presse sénégalaise, les Lions de la Teranga devront espérer un alignement des planètes pour sortir des poules. L’équipe de Pape Thiaw devra impérativement battre l’Irak, vendredi, et espérer finir parmi les huit meilleurs troisièmes de groupe. Ce qui pourrait se jouer à la différence de buts (-3 après deux journées).

En gros : carton obligatoire pour garder de l’espoir.

La presse sénégalaise enrage contre ses joueurs

ABS

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