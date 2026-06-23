La presse sénégalaise enrage contre ses joueurs

La sulfateuse est de sortie. Après la nouvelle défaite du Sénégal face à la Norvège (3-2), ce mardi matin, les Lions de la Teranga sont au bord du précipice dans ce Mondial. Une situation qui déplaît totalement à la presse sénégalaise. Le journal Le Soleil déplore « une nuit d’erreurs », « cauchemardesque », avant d’exhorter les joueurs : « Il faudra impérativement s’imposer largement, soigner la différence de buts et prier pour un miracle (figurer parmi les meilleurs troisièmes). Les Lions n’ont plus le choix : ils doivent rugir ou rentrer. »

Koulibaly en prend pour son grade

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Auteur d’une grosse erreur sur le but de Pedersen (43e), Kalidou Koulibaly est désigné coupable de cette déroute, tout comme son coach Pape Thiaw, pris en grippe par une bonne partie des internautes : « Cette défaite est celle de Pape Thiaw. On démarre ce match sans Koulibaly : jamais de la vie on perd » ou encore « six buts encaissés, il est fautif sur cinq. Bravo Koulibaly. Merci Pape Thiaw ». Le média Senego est plus tempéré dans ces propos, trouvant les joueurs « moins convaincants collectivement que lors de leur défaite contre la France ».

Lionceaux de la Teranga ?

Le Sénégal veut toujours croire en la qualification