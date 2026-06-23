Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Toulouse FC vs FC Pradettes

Qu’elle paraît géniale, cette ambiance de tournoi ! Après une grosse bataille menée au milieu de terrain, le ballon arrive dans les pieds de ce phénomène. Il prend le ballon et sur sa première prise de balle, il sait ce qu’il va faire. Autour de lui, quatre défenseurs incapables de lui subtiliser le cuir. Il se présente face au but et conclut en envoyant une frappasse dans la lucarne. Un numéro de soliste qui fait lever les foules.

2/ US Le Poinçonnet vs FC Fleury 91

Avec cette vague de chaleur, on va les excuser, mais les ptits Verts, il faudra mettre plus d’intensité la saison prochaine. À 25 mètres du but, les Blancs ont décidé de se transformer en Barça prime. Du tiki-taka, du jeu en une touche, Cruyff en est fier de là où il est. Décalé sur le côté, le numéro 15 centre en retrait pour son attaquant qui a exécuté à la perfection le « plat du pied sécurité ». Du football champagne.

3/ FC Metz vs. Blois Football 41

Pour le choix des maillots, on repassera. Une action made in trio offensif. Après un gros travail du numéro 7 pour récupérer le ballon, le 11 place sur orbite son avant-centre qui se présente face au but. Alors que faire ? Rien de mieux qu’un plat du pied. Une très belle réalisation collective d’un FC Metz plus fort que ses aînés.

4/ RC Champigneulles vs CS Blenod

Donnez une accréditation pour le caméraman la prochaine fois, parce que le poteau en plein milieu… Heureusement que le but rattrape la chose, sinon on l’aurait skip. Après une longue touche, le ballon revient sur le numéro 2 qui ne se pose aucune question. Contrôle, demi-volée. Et le missile va se loger tout droit dans la lunette. C’est mon préféré, celui-là.

5/ Dijon FCO Féminin vs. Bron Grand Lyon

La boulette… ou la boulette. Une longue passe en profondeur qui passe entre les jambes de la gardienne. En vrai, on ne sait pas comment c’est possible, mais ça s’est vraiment passé. Et en renard, le numéro 9 du DFCO en profite pour conclure dans le but vide. La régen d’Apoula Edel ?

Toute la pluie tombait sur eux