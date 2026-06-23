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Mbappé impressionne un nouvelle fois la presse étrangère

EM
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Mbappé impressionne un nouvelle fois la presse étrangère

Une tempête d’ennui, avant un ouragan d’attaquants de génie. Au terme d’un match interminable, les Bleus sont venus à bout de l’Irak (3-0). Une performance louable au vu des conditions météorologiques extrêmes qu’ont dû endurer les 22 acteurs, qui a charmé la presse étrangère. Pour AS, la France s’est imposée « sans effort et sans souffrance. » Le média espagnol estime même que nos joueurs sont « en deçà de leur potentiel et de leurs immenses capacités ».

Bien évidemment, Kylian Mbappé fait une nouvelle fois parler de lui dans la péninsule ibérique. Marca évoquant la « tempête Mbappé » quand le Mundo Deportivo titre : « Mbappé, auteur d’un doublé, qualifie la France pour les seizièmes de finale et bat l’Irak ».

La France fait peur à ses concurrents

Outre-Manche, les hommes de Didier Deschamps font office de concurrents directs des Three Lions. Le Daily Mail écrit : « Kylian Mbappé a été étincelant lors de la victoire de la France face à l’Irak… La victoire a peut-être été retardée par la météo, mais lui et ses coéquipiers seront très difficiles à arrêter cet été ». De son côté, le Guardian relate : « Deux heures d’interruption n’ont pas suffi à arrêter la France, Mbappé et Dembélé se montrant trop forts pour l’Irak. »

Même en Argentine, Kyks fait parler de lui et en même temps, ça fait dix piges qu’il les terrifie. Olé écrit : « Sous le déluge de Philadelphie, Kylian Mbappé a mené la France. En route vers les seizièmes de finale de la Coupe du monde : il a inscrit un doublé, son quatrième but du tournoi, et assuré une nouvelle fois la victoire, confirmant ainsi le statut de favori de la France. Il est une légende du football. »

Finalement, il n’y a que chez nous qu’il fait débat.

De bonnes audiences pour France-Irak

EM

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