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Officiel : La France ne pourra plus se passer de Kylian Mbappé

AB
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Officiel : La France ne pourra plus se passer de Kylian Mbappé

Double-double. Voici les standards actuels de Kylian Mbappé, qui n’en finit plus de martyriser la Coupe du monde. En inscrivant un doublé contre l’Irak ce lundi soir (3-0) à l’occasion de la deuxième journée du groupe I de ce Mondial 2026, l’attaquant français a en effet porté son bilan à six matchs avec au moins deux buts marqués, soit un record. Jusqu’ici à égalité avec Lionel Messi (décidément), Mbappé s’offre donc une nouvelle ligne de stat au palmarès.

Lancé depuis 2018

Ces six matchs à deux buts ou plus ont ainsi débuté en 2018 et se poursuivent huit ans plus tard, dans cet ordre : Argentine (huitièmes 2018, doublé), Danemark (phase de groupes 2022, doublé), Pologne (huitièmes 2022, doublé), Argentine (finale 2022, triplé), Sénégal (phase de groupes 2026, doublé), Irak (phase de groupes 2026, doublé). Rendez-vous est pris vendredi prochain contre la Norvège (21 heures) ou dès les seizièmes pour continuer de chiffrer.

Mais qu’il n’oublie pas de défendre surtout…

 

Manu Koné ne considère pas sa titularisation comme une surprise

AB

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