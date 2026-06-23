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De bonnes audiences pour France-Irak

AB
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De bonnes audiences pour France-Irak

Le Français est un couche-tard. À en croire le bilan d’audience de Médiamétrie, les supporters ont veillé pour aller au bout de ce long France-Irak (3-0) : 4,9 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 63,1% de part d’audience. Un excellent score sur cette plage horaire, puisqu’il faut rappeler que la partie a débuté à 23 heures et s’est achevée à 2h48, avec une longue interruption liée aux conditions climatiques.

Un bon signal pour les matchs gratuits

Diffuseur de 54 matchs sur les 104 de la compétition, M6 réalise un bon début de tournoi, avec une moyenne de 3 millions de téléspectateurs par rencontre, avec un pic pour celles de 18 et 21 heures. Autre diffuseur – en format abonnement –, beIN Sports n’a de son côté pas publié ses chiffres.

Si ça peut motiver les instances à remettre le football en clair.

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AB

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