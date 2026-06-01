Pronostic Colombie RD Congo : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic Colombie RD Congo : analyse complète et conseils de pari. Découvrez pourquoi miser sur la victoire de la Colombie ou sur le pari “les deux équipes marquent”.

Informations clés La Colombie reste sur 3 victoires consécutives, attaque toujours prolifique.

RD Congo a accroché le Portugal (1-1) lors de la première journée.

Les deux équipes ne se sont jamais affrontées récemment en match officiel.

Luis Díaz et James Rodríguez sont attendus côté Colombie, Bongonda absent côté RD Congo.

La Colombie n’a réalisé qu’un clean sheet sur ses 5 derniers matchs.

Infos du match Stade Estadio Guadalajara (Zapopan, Mexico) — capacité 45 664 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Colombie Nestor Lorenzo Entraîneur RD Congo Sebastien Desabre

La Colombie reste sur une série de trois victoires consécutives, dont un succès 3-1 contre l’Ouzbékistan lors de la première journée de la Coupe du monde. Ce résultat place les hommes de Nestor Lorenzo en position favorable pour atteindre rapidement les seizièmes de finale. En face, la RD Congo a surpris en accrochant le Portugal (1-1), preuve d’une progression tangible sous les ordres de Sébastien Desabre. Si la Colombie peut s’assurer la qualification en cas de victoire, la RD Congo cherche à capitaliser sur ce premier point historique pour rester pleinement dans la course. L’enjeu de cette deuxième journée du groupe K est donc clairement défini : la Colombie vise la confirmation, la RD Congo la confirmation de son potentiel de trouble-fête.

Pour d’autres analyses sur ce groupe, consultez également notre pronostic Portugal Ouzbékistan, match clé pour la qualification.

Forme récente : Colombie sur une dynamique offensive, RD Congo outsider crédible

Forme Colombie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 18/06/2026 Ouzbékistan 1-3 Colombie W 07/06/2026 Jordanie 0-2 Colombie W 01/06/2026 Colombie 3-1 Costa Rica W 29/03/2026 Colombie 1-3 France L 26/03/2026 Colombie 1-2 Croatie L

La Colombie a retrouvé son efficacité offensive, restant sur trois victoires consécutives et dix buts inscrits sur ses cinq dernières sorties. Luis Díaz, James Rodríguez et Jhon Arias composent une ligne offensive qui n’a jamais été muette sur cette période. Les Cafeteros ont notamment battu la Jordanie à l’extérieur (2-0) et dominé Costa Rica (3-1), confirmant leur capacité à faire la différence dans le dernier quart d’heure. Si la défense a été prise à défaut contre la France et la Croatie en mars (deux défaites à domicile), la Colombie a su corriger le tir face à des adversaires moins huppés et aborde ce match avec confiance.

Pour suivre toute l’actualité du Mondial, ne manquez pas notre article sur Cristiano Ronaldo, l’idole devenue un poison, qui fait le point sur la star portugaise dans cette Coupe du monde 2026.

Forme RD Congo

Date Domicile Score Extérieur Résultat 17/06/2026 Portugal 1-1 RD Congo D 09/06/2026 RD Congo 1-2 Chili L 03/06/2026 RD Congo 0-0 Danemark D 31/03/2026 RD Congo 1-0 Jamaïque W 06/01/2026 Algérie 1-0 RD Congo L

La RD Congo reste sur un nul marquant contre le Portugal, où Yoane Wissa a su exploiter une rare opportunité. Malgré une victoire contre la Jamaïque en mars (1-0), la sélection congolaise a éprouvé des difficultés offensives, avec seulement trois buts sur ses cinq derniers matchs et deux rencontres sans marquer. La défense, portée par Chancel Mbemba, a tout de même enregistré deux clean sheets. L’absence de Théo Bongonda, blessé, limite les solutions offensives, mais la capacité à tenir en échec une équipe de haut niveau laisse entrevoir une équipe difficile à manœuvrer.

Le contexte du match Colombie – RD Congo

Colombie – RD Congo est une affiche inédite à ce niveau puisque les deux sélections ne se sont jamais affrontées récemment. Cette rencontre de la Coupe du monde s’annonce donc pleine d’incertitudes et d’enjeux pour la qualification.

Bonus de bienvenue · WinamaxLE BONUS 100% BOOSTEProfiter du bonus →

► Le pari « Colombie vainqueur » est coté à 1,55. Cette cote traduit une probabilité implicite de l’ordre de 65 %, cohérente avec la dynamique actuelle : trois victoires consécutives pour la Colombie, dont deux à l’extérieur, et une attaque qui marque à chaque match. Les statistiques révèlent toutefois une seule clean sheet en cinq rencontres, la défense pouvant donc s’exposer à des contres. En face, la RD Congo n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs mais a montré sa capacité à résister face à des adversaires réputés, comme contre le Portugal. Un nouveau match accroché et une efficacité congolaise en transition pourraient contrecarrer ce pronostic.

► Le pari « Colombie vainqueur » est coté à 1,55 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : LE BONUS 100% BOOSTE.

Créez votre compte en quelques clics en vous inscrivant chez Winamax

Profitez de l’offre : votre premier pari sportif est 100% BOOSTÉ jusqu’à 100€

Exemple : Misez 40€ sur la victoire de la Colombie pour tenter de gagner 62€, ou récupérez 40€ en freebets si votre pari est perdant

Le remboursement s’effectue en paris gratuits (freebets) si le premier pari est perdant

Bonus valable uniquement lors du premier pari après inscription

Notre pronostic et pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 2.46. La Colombie a encaissé au moins un but lors de quatre de ses cinq derniers matchs et n’a jamais terminé muette sur la période. La RD Congo a trouvé la faille contre le Portugal et a su profiter des espaces en transition. Ce scénario offensif ne peut pas être exclu dans cette opposition entre la Colombie et la RD Congo.

Aucun pari n’est sans risque, surtout dans une phase de groupe où chaque équipe joue son va-tout. Les chiffres récents invitent à la prudence mais offrent des éléments tangibles pour orienter le choix. Colombie – RD Congo est un match à suivre de près pour les amateurs de paris sur la Coupe du monde.

Cannavaro est fier des Ouzbeks