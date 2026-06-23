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L’Algérie brise plusieurs records face à la Jordanie

TC
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L’Algérie brise plusieurs records face à la Jordanie

Match historique. Non, l’Algérie n’a pas connu une victoire facile face à de courageux Jordaniens bien décidés à poser des problèmes aux coéquipiers d’Amine Gouiri. Mais ce succès acquis en seconde période aura au moins eu un intérêt particulier, celui de briser les records.

C’est la première fois que les Algériens s’imposent dans une rencontre de Coupe du monde après avoir été menés au cours du match. Une victoire aussi historique que significative, puisque les Fennecs joueront leur qualification pour la suite de la compétition face à l’Autriche, le 28 juin.

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Des records, encore et encore

Et ce retournement de situation n’est pas la seule marque historique posée par les joueurs de Vladimir Petković. C’est également le match le plus prolifique de l’histoire de l’Algérie concernant le nombre de passes réussies dans les 30 derniers mètres (136) et de ballons touchés dans la surface adverse (30).

On ne sait plus quoi inventer pour trouver des records, désolé.

Revivez Jordanie - Algérie (1-2)

TC

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