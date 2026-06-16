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Le Real prolonge l’un de ses piliers

ABS
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Le Real prolonge l’un de ses piliers

Vous reprendrez bien une petite année supplémentaire ? En plein remaniement, le Real a cependant choisi de reconduire Antonio Rüdiger jusqu’en 2027. Le club merengue a en effet officialisé ce mardi la prolongation du défenseur le plus chiant à jouer de l’histoire du foot. Après l’arrivée de Cucurella, La Casa Blanca confirme sa forte activité en ce début de mercato.

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Une saison en demi-teinte

Habituellement titulaire indiscutable depuis son arrivée dans la capitale espagnole, Rüdiger sort d’une saison compliquée, où il aura moins joué. Blessé à l’ischio puis au genou, le défenseur allemand a passé plus de la moitié de la saison à l’infirmerie. Pour s’imposer dans le nouveau Real du Mou, Rüdiger devra revenir fort.

Et pas que sur l’homme.

Cucurella va devoir dire adieu à ses bouclettes

ABS

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