Pas touche au Maestro, ni à la Mèrestro. Dans la grande enquête sur les enlèvements liés à des demandes de rançons en crypto-monnaie publiée ce jeudi par Society, on apprend que la mère de Presnel Kimpembe a un temps été la cible d’un « crypto-rapt ».

L’affaire débute le 21 janvier 2025. Ce jour-là, David Balland, cofondateur de la société Ledger, spécialisée dans la création de portefeuilles destinés à sécuriser ses avoirs en crypto-monnaie, est enlevé avec sa femme et séquestré durant près de 48 heures, lors desquelles l’homme voit son auriculaire sectionné par les kidnappeurs. Les enquêteurs découvrent dans les semaines qui suivent que la ligne téléphonique ayant servi à organiser le coup borne depuis la maison d’arrêt d’Angers, où est détenu un certain Djelloul C., alias « Mexicain », détenu dans le cadre d’un autre crypto-rapt.

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« Soulever la daronne de Kimbeper »

Dans les téléphones de ce dernier, les policiers découvrent une conversation sur l’application Signal avec un certain « F9 » qui demande des conseils au « Mexicain » pour « faire un plan » : « soulever la daronne de Kimbeper [sic] un footballeur ». « F9 » prétend alors connaître l’adresse de la mère du champion du monde tricolore, et compte l’enlever pour exiger auprès du fils une rançon en Bitcoin.

Djelloul C., logisticien et donc également consultant en crypto-rapt, lui explique alors comment brouiller les pistes lors de son potentiel passage à l’acte. Fort heureusement, bien que planifiée, l’attaque semble ne jamais avoir été menée à bien.

Pour vivre heureux, vivons donc planqués au Qatar.

L'altinha, pour une partie de ballon en l'air