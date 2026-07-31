Le premier Maroc-Algérie de la CAN féminine est pour les Lionnes de l’Atlas

Derby, pas derby ? Les Lionnes de l’Atlas se sont imposées face à l’Algérie (1-0), ce jeudi à Rabat, lors de la deuxième journée de la CAN féminine. Pour le premier affrontement entre les deux pays dans l’histoire de la compétition, Sanaâ Mssoudy a délivré le public marocain à la 84e minute, alors que la rencontre semblait se diriger vers un match nul.

Après avoir écrasé le Kenya lors de son entrée en lice (4-0), le pays hôte enchaîne donc un deuxième succès et prend seul la tête du groupe A avec six points. L’Algérie reste deuxième à égalité avec le Sénégal, vainqueur du Kenya, avant une dernière journée qui s’annonce beaucoup moins tranquille.

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Toujours rien contre les hôtes

Les Algériennes ont pourtant longtemps résisté aux Marocaines. Mais elles poursuivent surtout une drôle de série : en trois rencontres face au pays organisateur d’une CAN féminine, elles ont désormais subi trois défaites sans inscrire le moindre but. Après le Nigeria en 2006 et le Ghana en 2018, le Maroc a donc complété la collection.

Pour l’Algérie, le derby aura finalement duré quelques minutes de trop.

La CAN féminine finalement bien reportée ?