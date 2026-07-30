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  • Rottach-Egern-Bayern Munich (0-15)

Mieux qu'en 2025 mais moins bien qu'en 2023, le Bayern a de nouveau terrorisé Rottach-Egern

LB
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Mieux qu'en 2025 mais moins bien qu'en 2023, le Bayern a de nouveau terrorisé Rottach-Egern

La dure loi des séries. Après 2006, 2018, 2019, 2023 et 2025, le Bayern Munich a une nouvelle fois roulé sur Rottach-Egern en s’imposant 15 à 0. Le club qui évolue en huitième division allemande est habitué à être le souffre-douleur des Bavarois lors des matchs de préparation.

113 buts encaissés contre le Bayern

En cinq confrontations, Rottach-Egern a donc encaissé 113 buts face au Bayern, mais a tout de même réussi à en inscrire quatre. Leurs plus petites défaites face à leur ogre de voisin s’est donc soldée par un 14 à 1 en 2006 et en 2014. En revanche, le match disputé le 18 juillet 2023 est resté dans les mémoires pour s’être achevé sur le score de 27-0, avec déjà 18 buts encaissés au terme de la première période.

Les protégés de Vincent Kompany ont donc fait mieux que lors de leur précédent affrontement en s’imposant 15 à 0 avec une équipe plus que remaniée au coup d’envoi, mais n’est pas parvenu à faire mieux qu’il y a trois ans. Parmi les buteurs du jour, Aleksandar Pavlović, Arijon Ibrahimović, Felipe Chávez, Maycon Cardozo, Armindo Sieb et  Bastian Assomo ont tous inscrit un doublé. João Palhinha et Joshua Kimmich ont également ajouté leur nom au tableau des buteurs. Pour achever leur préparation, les Bavarois se rendront en Corée du Sud pour affronter le Jeju SK avant de se frotter à Aston Villa, puis au RB Leipzig.

Rendez-vous l’été prochain.

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LB

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