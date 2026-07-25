Le Bayern pas inquiet pour Michael Olise

Des rumeurs ? Quelles rumeurs ? Michael Olise ne quittera pas le Bayern Munich cet été. D’ailleurs, il n’en n’a jamais été question. C’est en tout cas le discours tenu pour le club bavarois, à l’image de son directeur sportif Christoph Freund. « Ce n’est absolument pas un sujet pour nous. Nous nous réjouissons du retour de Michael après ses vacances », a-t-il botté en touche ce samedi, en marge d’une victoire des champions d’Allemagne contre Wehen Wiesbaden en amical (2-1).

Meilleur joueur de Bundesliga pour sa deuxième saison outre-rhin, Olise sera de retour pour éblouir toute l’Allemagne pendant encore quelques temps promet Freund : « Il jouera un rôle important pour nous cette saison, comme l’année dernière déjà ».

Tu as entendu, Florentino ? Même pas en rêve !

Une affaire privée impliquant Michael Olise fait causer en Allemagne