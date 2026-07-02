Le Bayern Munich va débourser 50 millions d'euros pour un défenseur allemand

Deux Brown transférés le même jour. Après Jaylen en NBA, Nathaniel Brown a passé sa visite médicale ce jeudi matin pour s’engager jusqu’en 2031 avec le Bayern Munich, révèle Bild.

Le latéral gauche titulaire avec la Mannschaft à la Coupe du monde (3 matchs, un but, une passe décisive) quitte Francfort pour rallier les rangs du club le plus titré d’Allemagne (35 Bundesliga), en échange d’un chèque de 50 millions d’euros, plus 5 de bonus. L’Eintracht avait déboursé 5,5 millions d’euros en janvier 2024 pour le faire venir de Nuremberg, qui récupère 12,5 % de la transaction entre les deux clubs de Bundesliga (plus de 6 millions d’euros).

Davies, un concurrent trop souvent blessé

Le joueur de 23 ans prend la place de latéral gauche laissée vacante en Bavière par la fin du contrat de Raphaël Guerreiro (29 matchs cette saison) et sera en concurrence avec Alphonso Davies, qui continue d’enchaîner les blessures (841 minutes de jeu).

Initialement, la visite médicale du Germano-Américain était prévue mardi et mercredi aux États-Unis, indique Bild. Mais suite à l’élimination surprise de l’Allemagne contre le Paraguay (1-1, 3-4 t.a.b.), le programme a été modifié, d’où la présence de Nathaniel Brown à Munich.

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