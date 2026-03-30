Sans club pour l’année prochaine, un champion d’Europe prépare son après-carrière

Sa sortie en catimini ne l’empêchera pas de prendre le rebond. Au Bayern Munich depuis trois saisons et en fin de contrat, l’international portugais Raphaël Guerreiro ne prolongera pas l’aventure en Bavière. L’info a été officialisée dans la journée par son club, alors qu’il n’a disputé que 13 rencontres de Bundesliga cette saison.

Si sa dernière sélection remonte à novembre 2023, ses 65 capes, ainsi que son expérience entre le Bayern et le Borussia Dortmund (désolé Caen et Lorient) devraient lui permettre de rebondir assez rapidement.

Nach drei erfolgreichen Jahren wird Raphaël Guerreiro den FC Bayern im Sommer verlassen. Bis dahin geben wir gemeinsam alles, um die Saison so erfolgreich wie möglich zu beenden! 🔴⚪️💪 🔗 https://t.co/PXEYpNvnXB pic.twitter.com/0mFLi8EoCL — FC Bayern München (@FCBayern) March 30, 2026

Sur les terrains en tout cas, puisqu’en dehors, tout roule ! Natif d’Île-de-France et du Blanc-Mesnil, le latéral a terminé sa formation à Caen, où il a disputé ses premiers matchs professionnels et il ne l’a pas oublié.

Comme nous l’apprend France Bleu Normandie, le champion d’Europe 2016 va en effet ouvrir un grand complexe sportif avec sa femme du côté de Douvres-la-Délivrande, à une quinzaine de kilomètres de Caen. Au menu, terrain de foot à 5 et de padel, que Guerreiro compte bien gérer lui-même une fois les crampons raccrochés.

Auprès d’Ici Normandie, il a confié vouloir « s’éloigner un peu du football » après sa carrière, alors que le complexe « Kapital » devrait ouvrir ses portes en fin d’année 2026. Il atteindra normalement les 8 200 m2.

Comme tout bon latéral, Guerreiro n’a pas peur des longues distances !

Le Bayern Munich toujours sans pitié