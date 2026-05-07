Youhou, la France fait partie des cinq grands championnats grâce au PSG !

Qui a dit que la Farmers League n’était pas dans les cinq grands championnats ? Hein, qui ? Grâce à la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, ce mercredi soir, la France aura un de ses représentants dans le dernier match de la saison en C1 pour la neuvième fois de son histoire, soit autant que le Portugal. Elle entre ainsi dans le top 5 des nations à atteindre le plus de fois ce stade de la compétition.

Huit finales, deux sacres

Sur les huit précédents, il y a seulement deux victoires françaises, avec l’Olympique de Marseille en 1993 et le PSG lors de la dernière édition. Les hommes de Luis Enrique peuvent rééditer cette performance le 30 mai prochain face à Arsenal, à Budapest, et deviendrait alors le premier club de l’Hexagone à conserver la coupe aux grandes oreilles.

🚨 𝗟𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗩𝗔 𝗘́𝗚𝗔𝗟𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗚𝗔𝗟 𝗔𝗨 𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗗𝗖 𝗝𝗢𝗨𝗘́𝗘𝗦 !!!! 🇫🇷🤝🇵🇹 🥇 Espagne 🇪🇸 | 31 finales (20 🏆) 🥈 Italie 🇮🇹 | 30 finales (12 🏆) 🥉 Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | 27 finales (15 🏆) 4️⃣ Allemagne 🇩🇪 | 19 finales (8… pic.twitter.com/BoMe4b6SxU — BeFootball (@_BeFootball) May 6, 2026

→ Le résultat détaillé des équipes françaises en finale de C1 :

1956 : Real Madrid-Reims (4-3)

1959 : Real Madrid-Reims (2-0)

1976 : Bayern-Saint-Étienne (1-0)

1991 : Étoile rouge de Belgrade-Marseille (0-0, 5-3 T.A.B.)

1993 : Marseille-AC Milan (1-0)

2004 : Monaco-FC Porto (0-3)

2020 : PSG-Bayern (0-1)

2025 : PSG-Inter (5-0)

Une autre défaite et le bilan sera le même que celui de la Juventus (2 finales gagnées sur 9).

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