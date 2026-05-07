S’abonner au mag
  • C1
  • Demies
  • Bayern-PSG (1-1)

Youhou, la France fait partie des cinq grands championnats grâce au PSG !

CT
3 Réactions
Youhou, la France fait partie des cinq grands championnats grâce au PSG !

Qui a dit que la Farmers League n’était pas dans les cinq grands championnats ? Hein, qui ? Grâce à la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, ce mercredi soir, la France aura un de ses représentants dans le dernier match de la saison en C1 pour la neuvième fois de son histoire, soit autant que le Portugal. Elle entre ainsi dans le top 5 des nations à atteindre le plus de fois ce stade de la compétition.

Huit finales, deux sacres

Sur les huit précédents, il y a seulement deux victoires françaises, avec l’Olympique de Marseille en 1993 et le PSG lors de la dernière édition. Les hommes de Luis Enrique peuvent rééditer cette performance le 30 mai prochain face à Arsenal, à Budapest, et deviendrait alors le premier club de l’Hexagone à conserver la coupe aux grandes oreilles.

→ Le résultat détaillé des équipes françaises en finale de C1 :

1956 : Real Madrid-Reims (4-3)

1959 : Real Madrid-Reims (2-0)

1976 : Bayern-Saint-Étienne (1-0)

1991 : Étoile rouge de Belgrade-Marseille (0-0, 5-3 T.A.B.)

1993 : Marseille-AC Milan (1-0)

2004 : Monaco-FC Porto (0-3)

2020 : PSG-Bayern (0-1)

2025 : PSG-Inter (5-0)

Une autre défaite et le bilan sera le même que celui de la Juventus (2 finales gagnées sur 9).

Pourquoi la main de João Neves n'a pas été sanctionnée d'un penalty

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG va-t-il gagner la Coupe du monde 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
121
27

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.