Quel est l'historique du PSG contre Arsenal ?

Comme on se retrouve. Ce sera donc un PSG-Arsenal en finale de Ligue des champions, le 30 mai à Budapest. Deux équipes qui commencent à se connaître, pour avoir croisé le fer à trois reprises la saison dernière.

En 2024-2025, les Gunners s’étaient déjà trouvés sur la route du sacre des Parisiens, cette fois au stade d’avant, en demi-finales. Pour deux succès de la machine de guerre de Luis Enrique : 1-0 à l’aller à l’Emirates avec un but d’Ousmane Dembélé, toujours lui ; 2-1 au retour au Parc, avec des pions de Fabian Ruiz et d’Achraf Hakimi. Plus tôt dans la saison, lors de la phase de ligue, l’équipe de Mikel Arteta avait pourtant donné la leçon à un Paris qui n’était pas encore sûr de sa force (2-0).

Les deux clubs sont à égalité

Entre les deux clubs, l’équilibre est parfait : 7 matchs, 2 victoires de chaque côté et 3 nuls. L’autre succès d’Arsenal ? Celui d’avril 1994, à Highbury, dans une demi-finale retour de Coupe des coupes marquée par le but de Kevin Campbell, après le 1-1 à l’aller et l’égalisation de David Ginola. En 2016-2017, deux autres matchs sans vainqueur, en phase de poules (1-1, 2-2), avec deux buts d’Edinson Cavani, un autre d’Olivier Giroud, mais aussi un CSC de ce bon vieux Marco Verratti.

Un autre Paris, une autre époque.

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