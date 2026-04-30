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Diego Simeone donne son avis sur le 5-4 entre le PSG et le Bayern

VM
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Diego Simeone donne son avis sur le 5-4 entre le PSG et le Bayern

Cholo devant. Le match nul entre l’Atlético de Madrid et Arsenal (1-1), ce mercredi soir, n’aura pas été aussi spectaculaire que la première demi-finale, entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), la veille. Des styles différents, la beauté du foot en quelque sorte, du moins sa richesse et forcément des comparaisons entre les deux rencontres. Diego Simeone, lui, a son petit avis sur tout ça.

La télé et les entraîneurs

Interrogé au micro d’Amazon Prime, l’entraîneur argentin a été fidèle à sa réputation : « Quand un match se termine sur un score de 5-4, tout le monde dit : “Quel beau match !” Moi, je dis : ils nous ont marqué cinq buts, a d’abord révélé le technicien de 56 ans. Je ne sais pas si c’est un si bon match pour nous, les entraîneurs, mais à la télévision, c’était évidemment magnifique. »

Plus intéressant que Fred Hermel, déjà.

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VM

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