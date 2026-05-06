L’homme du match Willian Pacho réagit à la qualification du PSG en finale

Pacho c’est la Ligue des champions. Grâce à son match nul 1-1 face au Bayern Munich (6-5 sur la double confrontation), le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions d’affilée. La bande de Luis Enrique affrontera Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Au micro de Canal +, l’homme du match Willian Pacho a réagi à ce nouvel exploit du PSG.

« On est très content de jouer une nouvelle finale. Je suis très heureux de l’investissement de l’équipe. » Héroïque derrière face aux virevoltants attaquants bavarois, le défenseur équatorien a ajouté que « défendre en équipe était la mentalité de ce groupe ». Avant de filer fêter cette qualification au vestiaire, Pacho a une nouvelle fois salué le travail collectif de son équipe : « Les attaquants nous aident beaucoup pour défendre et nous, on les aide pour attaquer. C’est ça qui fait la différence. »

Pacho peut aussi remercier Ousmane Dembélé.

Revivez Bayern-PSG (1-1)