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João Neves : «  On fait la fête »

MBC
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João Neves : «  On fait la fête<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

João bonito. Le PSG se hisse à nouveau en finale de Ligue des champions à la suite de son match nul 1-1 sur la pelouse du Bayern Munich (6-5 sur la double confrontation). Après avoir célébré cette qualification devant son parcage, le groupe parisien a filé au vestiaire pour fêter cette victoire. Avant de prendre part à la fiesta, João Neves est passé par la case interview chez Canal +.

« On sait souffrir et on est prêt pour ce qui arrive »

Au micro de la chaîne cryptée, le Portugais a déclaré que « c’était le moment de célébrer avec notre groupe et notre famille ». « On fait la fête. C’est toujours un plaisir de se qualifier en finale. On est très fiers de notre chemin, de ce qu’on a fait ici. Jouer contre le Bayern Munich, c’est toujours difficile. C’est une grande équipe. On sait souffrir et on est prêt pour ce qui arrive. » La suite du programme : la fameuse finale le 30 mai contre Arsenal à Budapest.

Madame Irma a parlé : João Neves va déguster Declan Rice.

Pour Kvaratskhelia, le PSG a souffert comme jamais cette saison

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